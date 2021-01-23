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Eskişehirspor-Ankaraspor maçının ardından

23.01.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt: "Sahaya kazanmak için çıktık ama olmadı" - Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak: "Sezonun ikinci yarısına üç puanla başlamak istiyorduk ama bir puan aldık"

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Yasin Söğüt, "Sahaya kazanmak için çıktık ama olmadı." dedi.

Söğüt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya önde oyun kurma planıyla çıktıklarını söyledi.

Pozisyon üretmek istediklerini ancak yapamadıklarını dile getiren Söğüt, "Daha sonra oyunu ikinci bölgeye yığdık. Mücadele ettik. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Maçı bize getirecek pozisyonlar oluştu. Sahaya kazanmak için çıktık ama olmadı. İlerideki maçlara bakacağız. Bugünkü oyun ve mücadeleden memnunuz." diye konuştu.

- Mehmet Ak: "Bir uyum sürecindeyiz"

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak için sahaya çıktıklarını ifade etti.

Karşılaşmada erken gol bulmak için çabaladıklarını anlatan Ak, şunları kaydetti:

"İki net gol pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Rakibimiz ikinci devrede pozisyonlar yakaladı. Yeni transferlerimiz var. Altı transferimizi ilk 11'de oynattık. Bir uyum sürecindeyiz. Giderek üzerine koyan bir oyun anlayışımızın olmasını istiyoruz. Sezonun ikinci yarısına üç puanla başlamak istiyorduk ama bir puan aldık. Önümüzdeki süreci daha iyi değerlendirmek istiyoruz."

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