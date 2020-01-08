Eskişehirspor Başkanı Akgören: "Sekidika için bir Anadolu kulübüyle anlaşmıştık, menajeri razı edemedi"

"Kendilerine birçok ödeme planı sunduk. Jesse Sekidika ve Marko Milinkovic'e çok önemli ödeme planları sunduk, hatta kabul de gördü. Marko'nun bizden habersiz neden gittiğine anlam veremiyoruz. Jesse, biz göreve gelmeden önce ihtarını çekmiş, bizden 83 bin avro alacağını istedi. Ödeme planını kabul etmedi. İstanbul takımlarıyla birtakım görüşmeler yapmış. Bize net gelen bir yazı yok. Resmi bir imza atmadı. Şu an itibarıyla biz de basından okuyoruz. Berkay Dabanlı, Erdal Akdarı, Sissoko, Kamal Issah ve Emre Güral'a ödeme planları sunduk. Sissoko ve Issah ile anlaştığımızı düşünüyorum. 5-6 kişinin sorununu çözüp geride kalanların sorunlarını çözmezsek bu bizim ahlak, vicdan ve yöneticilik anlayışımıza ters düşer."

Göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten Akgören, "Futbolcuların her biriyle görüşme yaptık, takımı toparlamaya çalıştık. Şehirde kaybolan kulüp yönetici imajının ve güveninin tekrar kazanılması adına çalışmalar yaptık. Tamamından manevi, birçoğundan maddi destek aldık. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Akgören, bir basın mensubunun "Jesse Sekidika ile ilgili son durum nedir?" sorusuna, "Jesse için farklı Anadolu kulüpleri transfer teklifinde bulundu. Bir kulüple çok ciddi rakama anlaştık. Oradan çok ciddi gelir elde edecektik. Kendisine ve menajerine bunu aktardık. Menajeri kabul etti. Ertesi gün Jesse'yi razı edemediğini söyledi. Yarın ya da yarından sonra menajeri gelecek. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru." yanıtını verdi.

- "Planımız ligde kalmak"

Mustafa Akgören, kısa sürede 3-4 firmayla ciddi sponsorluk anlaşmaları yaparak kulübe önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Futbolcuların sıkıntılarını gidermek, FIFA ve UEFA'daki dosyaları çözmek için çalışmalarda bulunacaklarını vurgulayan Akgören, "Yaklaşık 30 dosyayla boğuşuyoruz. Bizden sürekli ödeme istiyorlar. Acil olarak yaklaşık 25 milyon liraya ihtiyacımız var. Bu para bulunmadan Eskişehirspor'a ve yönetim kuruluna rahat uyku yok. Bu para nasıl bulunur bilmiyorum. Sponsorluklarda bu kadar para çıkar mı emin değilim." ifadelerini kullandı.