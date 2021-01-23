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Eskişehirspor taraftarı ‘transfer yasağının kalkması için’ tek yürek oldu

23.01.2021 21:12 | Son Güncelleme:
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Eskişehirspor taraftarı ‘transfer yasağının kalkması için’ tek yürek oldu

Eskişehirspor taraftarının sosyal medya üzerinde başlattığı hashtag çalışması, 45 dakikada Türkiye gündeminde ilk sırayı aldı.Bugün oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan Eskişehirspor-Ankaraspor maçı öncesi kulüp başkanı Mustafa Akgören’in yaptığı açıklama taraftarı heyecanlandırdı.

Eskişehirspor taraftarının sosyal medya üzerinde başlattığı hashtag çalışması, 45 dakikada Türkiye gündeminde ilk sırayı aldı.
Bugün oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan Eskişehirspor-Ankaraspor maçı öncesi kulüp başkanı Mustafa Akgören’in yaptığı açıklama taraftarı heyecanlandırdı. Transfer yasağının kaldırılması konusunda büyük bir yol ilerlediklerini belirten Mustafa Akgören, birkaç futbolcudan daha imza alındığı takdirde transfer yasağının kalkacağını dile getirdi.
Başkan Mustafa Akgören’in açıklamalarından sonra tekrar umutlanan ve heyecanlanan Eskişehirspor taraftarı, imza vermek istemeyen eski futbolculara ve Türkiye’ye seslerini duyabilmek için sosyal medya üzerinden hashtag çalışması başlattı. ‘#BuİmzaKalplere’ olarak yapılan hashtag çalışması, 45 dakikada 12 binin üzerinde paylaşım yapılmasıyla Türkiye gündeminde ilk sırada yerini aldı.

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