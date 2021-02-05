Eskişehirspor’da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

Eskişehirspor TFF 1.Lig’in 20. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde saat 10:30’da başlayan, Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda Eskişehirsporlu futbolcular ısınmanın ardından, pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan Eskişehirspor’da tedavisi süren Muhammet Yahya Akbulut’un yanı sıra 4 Şubat tarihinde yapılan Covid-19 testleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan 1 oyuncunun da takip, tedavi ve izolasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.

Eskişehirspor Altay karşılaşması Cumartesi günü saat 16:00’da gerçekleşecek.

