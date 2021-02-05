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Eskişehirspor’da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

05.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Eskişehirspor TFF 1.Lig’in 20.

Eskişehirspor TFF 1.Lig’in 20. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu’nda konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde saat 10:30’da başlayan, Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda Eskişehirsporlu futbolcular ısınmanın ardından, pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Öte yandan Eskişehirspor’da tedavisi süren Muhammet Yahya Akbulut’un yanı sıra 4 Şubat tarihinde yapılan Covid-19 testleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan 1 oyuncunun da takip, tedavi ve izolasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.
Eskişehirspor Altay karşılaşması Cumartesi günü saat 16:00’da gerçekleşecek.

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