Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi sona erdi

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü İlhan Var ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlhan Var ve ekibine siyah-kırmızılı takıma verdikleri emekler için teşekkür edildi.

İlhan Var, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilmişti. Var yönetiminde ligde 13 maça çıkan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların 9'unu kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

