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Eskişehirspor'dan 19 Mayıs kutlaması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Eskişehirspor'dan 19 Mayıs kutlaması

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik heyet ve futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla antrenman öncesi sahada Türk bayrağı açtı.

Kulübün internet sitesinden teknik heyet ve futbolcuların Türk bayraklı fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önderimiz Atatürk'ün Samsun'da Milli Mücadele'yi başlatarak, aziz milletimizin bağımsızlığının ilk adımını attığı önemli günde Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Siyah-kırmızılı takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Mart'ta ara verdiği çalışmalara, 11 Mayıs'ta Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde başlamıştı.

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