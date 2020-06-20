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Eskişehirspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Eskişehirspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Akhisarspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra 1 antrenör, 3 futbolcu ve personelden 7 kişi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor'un 2 antrenörü, 3 futbolcusu ve 7 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günlere bir an önce hep birlikte kavuşmayı temenni ediyoruz.
Geçmiş olsun Akhisarspor." denildi.

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