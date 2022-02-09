Eskişehirspor'dan şehit Binbaşı Dunca ile Piyade Er Tarcan'ın mezarlarına ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da futbolcular, şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca ve Piyade Er Tarık Tarcan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre siyah-kırmızılı teknik ekip ile futbolcular, Vişnelik Hava Şehitliği'nde hazır bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 17 Mart 2018'de şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca ile geçtiğimiz hafta Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın kabirlerini ziyaret eden futbolcular ile teknik heyet, dua etti.

Açıklamada, Dunca ve Tarcan ile tüm şehitler sonsuz saygı ve rahmetle anıldı.

