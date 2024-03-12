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Eskişehirspor’un başına Beşiktaş’ın eski teknik direktörü geliyor

İHA İHA
12.03.2024 07:31
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Teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik’in istifa ettiği Eskişehirspor’un başına geleceği iddia edilen Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Önder Karaveli’nin yarın imza atması bekleniyor.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehirspor, takımın teknik direktörü Levent Kartop ve sportif direktörü Özgür Gedik’in istifa ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada yönetim kuruluna sunulan istifaların karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda kabul edildiği belirtilirken, siyah kırmızılı takımın yeni teknik direktörünün 49 yaşındaki Önder Karaveli olacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllarda da ismi Eskişehirspor’la anılan ve yarın imza atması beklenen Karaveli’nin daha önceden Beşiktaş U19, U17 ve U21, Siirtspor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa U21, Başakşehir U21 ve U19, Çanakkale Dardanel, Kestel Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş, Adanaspor ve 68 Aksaray Belediyespor’da teknik direktörlük görevleri üstlendi.

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