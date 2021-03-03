Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölümde İlyas'ın vurduğu İshak öldü mü? Caner Kurtaran EDHO'dan ayrıldı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 2 Mart Salı akşamı 184. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde İshak'ın aracına uyuşturucu koyduğu Hızır Çakırbeyli, Doğan'la birlikte cezaevine girdi. Hızır'a cezaevinde de saldırılar oldu. Doğan ve Hızır saldırılara karşı koysalar ancak hücre hapsi de aldılar. İlyas ise ziyaret ettiği Hızır'a herkesi öldüreceğini söyledi.

EDHO'DA İLYAS İSHAK'I VURDU!

İshak'ın adamını yolladığı İlyas suikastten kurtuldu. Ancak gelen tetikçiyi tehdit eden İlyas ölmüş gibi gözüktüğü fotoğraflarını çektirerek İshak'a yolladı. İlyas'ın da öldüğünü düşünen İshak daha rahat hareket etmeye başladı.

Ancak final sahnesinde İlyas, İshak'ı dürbünlü tüfekle vurmayı başardı. EDHO'da Caner Kurtaran'ın canlandırdığı İshak'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.