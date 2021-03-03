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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölümde İlyas'ın vurduğu İshak öldü mü? Caner Kurtaran EDHO'dan ayrıldı mı?

03.03.2021 02:23 | Son Güncelleme:
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Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde saldırı sonrasında hastaneden çıkan Alpaslan hayatına tekerlekli sandalyede devam etmek zorunda kaldı. Hızır ise kurulan kumpas nedeniyle girdiği cezaevine zor zamanlar yaşadı. İlyas hem ailesinin intikamını almak hem de kendisine yapılan saldırılara karşı koymak için plan yaptı. Finalde ise İlyas, İshak'ı dürbünlü tüfekle vurdu. Peki EDHO'da İshak öldü mü? Caner Kurtaran diziden ayrıldı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 2 Mart Salı akşamı 184. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde İshak'ın aracına uyuşturucu koyduğu Hızır Çakırbeyli, Doğan'la birlikte cezaevine girdi. Hızır'a cezaevinde de saldırılar oldu. Doğan ve Hızır saldırılara karşı koysalar ancak hücre hapsi de aldılar. İlyas ise ziyaret ettiği Hızır'a herkesi öldüreceğini söyledi.

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EDHO'DA İLYAS İSHAK'I VURDU!

İshak'ın adamını yolladığı İlyas suikastten kurtuldu. Ancak gelen tetikçiyi tehdit eden İlyas ölmüş gibi gözüktüğü fotoğraflarını çektirerek İshak'a yolladı. İlyas'ın da öldüğünü düşünen İshak daha rahat hareket etmeye başladı.

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Ancak final sahnesinde İlyas, İshak'ı dürbünlü tüfekle vurmayı başardı. EDHO'da Caner Kurtaran'ın canlandırdığı İshak'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

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Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister.

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Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

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Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

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Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

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Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

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Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

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atv Caner Kurtaran Oktay Kaynarca
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