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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine sürpriz isim! Erdinç Gülener EDHO'ya katıldı!

26.04.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna daha önce Kurtlar Vadisi ve Çukur’da rol alan Erdinç Gülener de dahil oluyor. EDHO'da önemli bir karaktere hayat verecek olan Erdinç Gülener diziye katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine sürpriz isim! Erdinç Gülener EDHO'ya katıldı!

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dengeleri değiştirecek yeni bir oyuncu katılıyor.

Daha önce Kurtlar Vadisi ve Çukur'da da rol alan Erdinç Gülener fenomen dizinin kadrosuna katıldı. Erdinç Gülener, 6 sezondur ekranlarda olan EDHO'da Volkan karakterini canlandıracak.

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Ünlü oyuncu diziye katıldığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gülener paylaşımında "Merhaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Artık sizlerleyim. Mutluluğumuz bol yolumuz açık olsun" notunu yazdı.

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ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısı Erdinç Gülener, 26 Ocak 1971 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Aynı yıl devlet tiyatrolarının açmış olduğu sınavı kazanan Gülener, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 2005 yılına kadar bu görevini sürdüren sanatçı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı ve halen burada oyuncu olarak çalışmaya devam etmektedir.

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Kameralar karşısına ilk kez 2007 yılında yayınlanan Yeniz Evli dizisinde canlandırdığı Payidar karakteriyle adım atan Erdinç Gülener, bugüne kadar Ustalar, Alimler ve Sultanlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Ben Onu Çok Sevdim, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kertenkele, Bir Deli Sevda ve Çukur gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Son olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Şeyh karakterine hayat vermiş olan Erdinç Gülener, 1.83 metre boyunda ve Kova burcudur.

Erdinç Gülener'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kuşlarla Yolculuk (Şeyh) (TV Dizisi)

2019 – Çukur (Adem) (TV Dizisi)

2017 – Bir Deli Sevda (Cengiz) (TV Dizisi)

2014-2016 – Kertenkele (Komiser Ünal) (TV Dizisi)

2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Poyraz) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Kurtlar Vadisi Pusu (Müfettiş Kane) (TV Dizisi)

2013 – Bu İşte Bir Yalnızlık Var(Kenan) (Sinema Filmi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Ferit) (TV Dizisi)

2010-2011 – Canan (Selim) (TV Dizisi)

2010 – Ustalar, Alimler ve Sultanlar (Osman Gazi) (Sinema Filmi)

2007 – Yeni Evli (Payidar) (TV Dizisi)

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Erdinç Gülener
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunu bomba transfer ben gelsem daha cok ses gelirdi cenati şaşmaz sandım

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