Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni oyuncuları şov yaptı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin yeni sezon çekimleri, kadroya katılan yeni isimlerle birlikte başladı.

EDHO'YA YENİ OYUNCULAR KATILDI

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği EDHO’ya Uğur Yücel, Nurseli İdiz, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü gibi birçok ismi buluşturan dizinin ilk bölümünün 26 Ekim’de yayında olması planlanıyor. 26 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna Aylin Veziroğlu da katıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Yosi Mizrahi, Hazım Körmükçü, Ragıp Savaş ve Tardu Flordun dörtlüsü setten yeni fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğraf çok kısa sürede on binlerce beğeni topladı.

