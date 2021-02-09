Eskiyen Konteynırlar yenisiyle değiştiriliyor

Menteşe İlçe merkezinde bulunan, çeşitli sebeplerden dolayı yıpranan ve eskiyen geri dönüşüm sepetleri, yeni atık konteynırları ile değiştiriliyor. Yıpranan sepetlerin yerine yerleştirilen ve Bin 100 litre hacmine sahip 50 adet yeni atık konteynırları Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen noktalara yerleştirildi. Önceden kullanılan sepetlere nazaran daha dayanıklı, araç kaldırma sistemlerine uyumlu ve daha estetik görünüme sahip konteynırlar ile oluşacak olası bir çevre kirliliğinin, atıkların etrafa yayılmasının ve kötü görüntünün önüne geçilmesi hedefleniyor.

