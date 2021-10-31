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Eskrim: 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası

31.10.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

144 sporcunun katıldığı turnuva Trabzon'da sona erdi

Eskrim: 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da sona erdi.

Yomra Cimnastik Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'den 12 ilden 130, Gürcistan'dan da 14 sporcu olmak üzere toplam 144 sporcu katıldı.

İki gün süren şampiyonada, 10 yaş altı erkekler-kızlarda Daniil Taraskin ve Beren Memişoğlu, 12 yaş altı erkekler-kızlarda Poyraz Ali Ekici ve Yankı Ergünay, 14 yaş altı erkekler-kızlarda ise Göksu Mert Oran ve Nisan Dinçel altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada dereceye giren başarılı sporcular madalyalarını, Yomra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu, Eskrim Trabzon İl Temsilcisi Faik Ahmet Öztürk, Müsabaka Gözlemcisi Milli Hakem Bumin Kağan Özdemir ve Yomra Jimnastik Spor Kompleksi Tesis Müdürü Ali Fuat Gün'den aldı.

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