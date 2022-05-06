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Eskrim Dünya Kupası

06.05.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası Tunus'ta, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası ise İspanya'da başladı

Eskrimde Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası Tunus'ta, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası ise İspanya'da başladı. Milli eskrimci Enver Yıldırım, Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ ana tabloya çıkmayı başardı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'da piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus'ta mücadele eden milli sporcular Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ ilk gün ön eleme turlarını geçerek ana tabloya kaldılar.

Her iki organizasyonda da ana tablo karşılaşmaları yarın, 8 Mayıs Pazar günü ise takım müsabakaları yapılacak.

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