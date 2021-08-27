Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de devam eden Eskrim Federasyon Kupası'nda "erkekler kılıç"ta altın madalya kazanan Enver Yıldırım, madalya töreninin ardından kız arkadaşı Nergis Emanet'e evlilik teklifinde bulundu.

Halkapınar Spor Salonu'nda dün başlayan kılıç müsabakalarında bugün birinciliği elde eden Enver Yıldırım, düzenlenen madalya töreninin ardından yarışmayı takip eden kız arkadaşı Nergis Emanet'e sürpriz yaptı.

Olimpik sporcu, arkadaşları ile planladıkları sürpriz organizasyonla Nergis Emanet'e evlenme teklif etti. Enver, Nergis'ten "evet" cevabı aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz