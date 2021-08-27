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Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

27.08.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

Eskrim Federasyon Kupası'nda birinciliğe ulaşan Enver Yıldırım, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de devam eden Eskrim Federasyon Kupası'nda "erkekler kılıç"ta altın madalya kazanan Enver Yıldırım, madalya töreninin ardından kız arkadaşı Nergis Emanet'e evlilik teklifinde bulundu.

Halkapınar Spor Salonu'nda dün başlayan kılıç müsabakalarında bugün birinciliği elde eden Enver Yıldırım, düzenlenen madalya töreninin ardından yarışmayı takip eden kız arkadaşı Nergis Emanet'e sürpriz yaptı.

Olimpik sporcu, arkadaşları ile planladıkları sürpriz organizasyonla Nergis Emanet'e evlenme teklif etti. Enver, Nergis'ten "evet" cevabı aldı.

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