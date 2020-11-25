YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Eskrim Türkiye Şampiyonasında Erzurum’a altın ve bronz madalya

Eskrim Türkiye Şampiyonasında Erzurum’a altın ve bronz madalya

ERZURUM HABERLERİ  | 25.11.2020 13:03 | Son Güncelleme

Gençler Kategorisinde Erzurum’a altın madalya kazandıran Emir Akal, Eskrim Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise bronz madalya elde ederek, Türkiye üçüncüsü oldu.Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Emir Akal, Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda bir altın bir de bronz madalya kazandı.

Eskrim Türkiye Şampiyonasında Erzurum’a altın ve bronz madalya

Gençler Kategorisinde Erzurum’a altın madalya kazandıran Emir Akal, Eskrim Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise bronz madalya elde ederek, Türkiye üçüncüsü oldu.
Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Emir Akal, Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda bir altın bir de bronz madalya kazandı. 22-24 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen U17 yıldızlar- Gençler ve Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Erzurumlu sporcu Emir Akal, gençlerde Türkiye Şampiyonu olmuştu. Genç sporcu önceki gün yapılan Eskrim Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise epe de üçüncü olarak bronz madalya elde etti. 100’e yakın sporcunun iştirak ettiği şampiyonada Antrenör Nevzat Dumanoğlu nezaretinde müsabakalara çıkan Emir Akal, gençlerde altın madalya büyüklerde ise bronz madalya elde etme başarısı gösterdi. Emir Akal’ın Gençlerde Türkiye şampiyonu büyüklerde ise Türkiye üçüncüsü olması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü, Gençlik Spor Kulübünü ve Erzurumlu sporseverleri sevince boğdu. Antrenör Nevzat Dumanoğlu, iki günde ayrı ayrı kategoride iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcusunu tebrik ederek, “Emir Akal’la gurur duyuyorum” dedi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Nevzat Dumanoğlu, “Çok çalışarak bu başarıları elde ettik. Artık hedefimiz Avrupa’da başarılı olmak” dedi.

Eskrim Türkiye Şampiyonasında Erzurum’a altın ve bronz madalya

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:04
Öğle
12:07
İkindi
14:37
Akşam
17:00
Yatsı
18:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Ender Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.