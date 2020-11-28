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Eskrim Türkiye şampiyonu Erzurum'dan

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Erzurumlu lise öğrencisi Emir Akal, Ankara'da düzenlenen U17 Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Eskrim Türkiye şampiyonu Erzurum'dan

22-24 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara'da yapılan şampiyonanda Özel Bilge Koleji 11-D sınıfı öğrencileri Emir Akal rüzgar gibi esti. Akal'ın şampiyonada aldığı altın madalya ile kendilerini çok duygulandırdığını belirten Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir tarafından katılan şampiyonada Akal'ın ipi göğüslediğini vurgulayan Samancı, "Öğrencimiz, üstün mücadelesi sonucu şampiyon olarak altın madalya kazandı. Bu başarı öğrencimizin ilk başarısı değil. 2018 yılında Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Okullararası Yıldızlar kategorisinde de eskrim epe branşında Türkiye birincisi oldu ve altın madalya kazanarak profesyonelliğini gözler önüne sermiştir. Başta ailesinin olmak üzere okulumuzun tüm spor dallarına gösterdiği özen bu madalyayla da taçlandırılmıştır" diye konuştu.

Kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığını ifade eden Emir Akal ise "Başarılarımın devamı için çok çalışıyorum. Madalya ile döneceğime inanıyordum" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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