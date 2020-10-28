Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından organize edilen 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da başladı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, yaklaşık 15 ilden ve 13 farklı kulüpten 200 sporcu katılıyor.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Mert Uzunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Konya'da salgın sürecinde düzenlenen ikinci epe turnuvası olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel bir hazırlık aşamasından geçildiğini vurgulayan Uzunay, "Bütün müsabaka talimatlarımıza gerekli tedbirler eklendi. Uyarılar yapıyoruz. İlk turnuvayı kazasız belasız atlattık, inşallah bu turnuvayı da sorunsuz şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Turnuva, 31 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

