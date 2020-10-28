YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da başladı

Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da başladı

KONYA HABERLERİ  | 28.10.2020 20:44 | Son Güncelleme

Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından organize edilen 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da başladı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, yaklaşık 15 ilden ve 13 farklı kulüpten 200 sporcu katılıyor.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Mert Uzunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Konya'da salgın sürecinde düzenlenen ikinci epe turnuvası olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel bir hazırlık aşamasından geçildiğini vurgulayan Uzunay, "Bütün müsabaka talimatlarımıza gerekli tedbirler eklendi. Uyarılar yapıyoruz. İlk turnuvayı kazasız belasız atlattık, inşallah bu turnuvayı da sorunsuz şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Turnuva, 31 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Kocaeli’de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade:
Kocaeli’de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade:
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Esareti değil cesareti seçtik”
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Esareti değil cesareti seçtik”
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0
Tunceli’den topladığı meşe palamutlarını İskenderun’a götürdü
Tunceli’den topladığı meşe palamutlarını İskenderun’a götürdü

Konya Namaz Vakitleri 28 Ekim Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
12:39
İkindi
15:36
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Çarşamba

Genç Altınekin Eczanesi
Karatay
İbni Sina Eczanesi
Karatay
Berker Eczanesi
Selcuklu
Burak Can Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
Mermer Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapı tesislerini ziyaret etti
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapı tesislerini ziyaret etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Meram Belediyesi spor tesislerinde kış kayıtları başladı
Meram Belediyesi spor tesislerinde kış kayıtları başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.