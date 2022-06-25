Eskrimde 10,12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonası Sivas’ta başlıyor

SİVAS (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) 2021-2022 faaliyet programında yer alan 10,12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası'nın 27 Haziran Pazartesi günü Sivas'ta başlayacağı bildirildi.
TEF'ten yapılan açıklamaya göre 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu’nda 9 gün sürecek organizasyonda, 10,12 ve 14 yaş altı eskrimciler madalya için ter dökecek.
Şampiyonaya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'tan 1400’ü aşkın sporcu katılacak.
Sporcular, 27 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada ilk 3 gün epe, 3 gün flöre ve son 3 günde kılıç branşlarında piste çıkacak.
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