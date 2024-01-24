Eskrimde Epe Açık Turnuvaları Trabzon'da sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası" Trabzon'da tamamlandı.

Yomra Jimnastik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon'un yanı sıra Gürcistan ve Ukrayna'dan yaklaşık 230 sporcu kürsü mücadelesi verdi.

Turnuvada, 14 yaş altı epede Belfin Kara ve Alperen Sağlam, 12 yaş altında Ece Torucu ve Danil Taraskin, 10 yaş altında ise Defne Belis Yazgan ve Ali Ayaz Özbay şampiyon oldu.

Dereceye giren sporcular madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Yomra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Güler, Eskrim İl Temsilcisi Ahmet Faik Öztürk ve Temsilci Yardımcısı Hakan Bıyıklı ile Müsabaka Gözlemcisi Doğukan Akbulut'un elinden aldı.

