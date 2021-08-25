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Eskrimde Federasyon Kupası flöre müsabakaları tamamlandı

25.08.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskrimde Federasyon Kupası flöre müsabakaları tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası"nda flöre müsabakalarında dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda 40 kadın ve 41 erkek sporcunun katılımıyla dün başlayan flöre mücadelesinde bugün final müsabakaları oynandı. Kadınlarda Angora Pars Eskrim'den Alisa İsbir birinci, aynı kulüpten Firuze Ayşen ikinci ve ferdi olarak katılan Almila Birçe Durukan da üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise ilk 3 sıra Spor Toto'dan Martino Minuto, Altınyurt Kulübünden Poyraz Tuncer ve Utku Özyalçın'dan oluştu.

Organizasyon yarın ve cuma günü kılıç ve 28-29 Ağustos'ta da epe kategorileriyle devam edecek.

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