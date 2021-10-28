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Eskrimde Kılıç Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

28.10.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskrimde Kılıç Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Eskrimde Yıldızlar, 17 Yaş Altı ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası, 30 Ekim Cumartesi günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada 326 sporcu mücadele edecek.

Adıyaman, Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Samsun ve Zonguldak'tan eskrimcilerin müsabakalara çıkacağı organizasyonun ilk gününde yıldız erkek ve kızlar, 31 Ekim Pazar günü ise büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

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