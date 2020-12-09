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Eskrimde Van’ın yükselişi devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 09.12.2020 13:42 | Son Güncelleme

Van’da Eskrim Antrenörü Aziz Saydut öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında sporcular büyük başarı gösteriyor.Kasım ve aralık aylarında Türkiye geneli yapılan yarışmalara katılarak büyük başarı sağlayan Vanlı sporcular, kente toplam 6 madalya kazandırdı.

Eskrimde Van’ın yükselişi devam ediyor

Van’da Eskrim Antrenörü Aziz Saydut öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında sporcular büyük başarı gösteriyor.
Kasım ve aralık aylarında Türkiye geneli yapılan yarışmalara katılarak büyük başarı sağlayan Vanlı sporcular, kente toplam 6 madalya kazandırdı. Eskrim Antrenörü Aziz Saydut, kazandıkları madalyaların Van için ilk olsa da son olmayacağını belirtti. Başarılarının devamının geleceğini ifade eden Saydut, “Uzun soluklu çalışmalarımızın semeresini alacağız. Van’a bu gururu yaşatmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.
Eskrim Antrenör Aziz Saydut, yeni sporcularla daha fazla kişiye eskrim öğretmeyi hedeflediklerini, aldıkları madalyalarla da bu spora olan ilginin arttığını kaydetti.

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