Eşme’de ceviz hasadı başladı

Yağan yağmurların ardından ceviz kabukları kırılmasıyla Uşak’ın Eşme ilçesinde, ceviz hasadı başladı. Hasadın bol ve kaliteli olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Uşak Eşme ilçesinde üreticilerin yeni ilgisi olan cevizin hasadı, sonbaharın gelmesiyle başladı. Toplanan cevizlerin kaliteli ve bol olması ise üreticinin yüzünü güldürdü. 6 senedir ceviz üretimiyle uğraşan Aşkın Çetin, geçen sene hasatın fazla olmadığını belirtirken bu sene 700 - 800 kilo hasat umduklarını dile getirdi. Çetin, “Önce ölçümle, toprak tahlilleriyle başladık. Bu işin çok zorlukları oldu. Toprak tahlilinden sonra yer mesafesi, ölçümü, dikimine karar verdik. Sonrasında çukur açma dediğimiz olay var. 1 buçuk metre mesafeli çukurlar açarak, açık köklü cevizlerimizi dikiyoruz. Burası altı yıl oldu. Zaman zaman arada boş geçilen, kuruyanlar oldu. Tozlayıcı dediğimiz çeşitler bazen doğru çıkmadı. Onları aşılayarak eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Geçen sene çok nadir bir hasatımız oldu, 200 kilo kadar. Bu sene 700-800 arasında bir hasat umuyoruz” dedi. Ceviz ihracatı konusuna da dikkat çeken Çetin, “Eşme’de gelecek dönemlerde ceviz piyasasının da pazarının da daha iyi olacağını tahmin ediyorum ama onu zaman gösterecek” dedi.