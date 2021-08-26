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Esnaf alışverişi Venezia Çarşı Pazar'da

26.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü: - "AVM olarak yerli ve yabancı birçok markaya ev sahipliği yaparken, Çarşı Pazar alanında ise küçük girişimcileri destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Salgın sürecinde açık hava konseptiyle öne çıkan Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar alanıyla da küçük girişimcilerin yüzünü güldürüyor.

Venezia Mega Outlet açıklamasına göre, Venezia "Çarşı Pazar" katında, avantajlı kira seçenekleri ile küçük girişimcilere iş yeri açma imkanı vererek esnaf kültürünü destekliyor.

Özellikle gençler, kadın girişimciler ve KOBİ'lerin dekorasyon masrafı olmadan bir dükkana sahip olmasını sağlayan Çarşı Pazar, 200'ün üzerinde kiralanabilir alanıyla Venezia Mega Outlet'in üst katında konumlanıyor. Bijuteri, kozmetik, aksesuar, tekstil, ev eşyası, elektronik, hediyelik eşya, oyuncak, kişisel bakım, kuaför ve gıda gibi sektörlerden farklı satış noktalarının bulunduğu alanda, çeşitliliğin bol olduğu bir pazar alanı yaratan konsept, uygun fiyatlarla esnafı ve halkı bir araya getiriyor.

Şehirlerin ve büyük ilçelerin merkezlerinde yer alan küçük girişimcilerin bir araya gelerek farklı ürün gruplarında uygun fiyatlı ve bol çeşitli ürünler sunduğu pazar yerlerinin benzeri olarak, alışveriş merkezi içerisinde yılın 365 günü kalıcı olarak hizmet veren dükkanların olması, büyük markalarla birlikte küçük esnafın aynı lokasyonda ulaşılabilir olmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "AVM olarak yerli ve yabancı birçok markaya ev sahipliği yaparken, Çarşı Pazar alanında ise küçük girişimcileri destekliyoruz. 100'ün üzerinde esnafı alışveriş merkezinin üst katında ziyaretçilerimizle buluştururken, tüketicilerin cebini de düşünüyoruz. Alışveriş merkezlerinde alışılagelmiş ürün gruplarının yanında ziyaretçilerimizin ihtiyaç duyabileceği ürün ve hizmetleri bir arada bulabilmeleri büyük kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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