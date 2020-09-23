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Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

SİNOP HABERLERİ  | 23.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Maske ve sosyal mesafe denetimi yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu esnaf ateşini ölçerek iş yerine aldı.

Maske ve sosyal mesafe denetimi yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu esnaf ateşini ölçerek iş yerine aldı. Vali Karaömeroğlu da esnafa kurallara uydukları için teşekkür etti.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Vali Karaömeroğlu yaptığı açıklamada, "Mutlu şehir olarak anılan Sinop’umuzu sağlıklı şehir olarak da anılmasını istiyoruz” dedi.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Sinop’ta da ekipler sahaya indi. Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Karaömeroğlu, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.
İş yerlerine tek tek girip denetim yapan Vali Karaömeroğlu’nu esnaf, ateşini ölçerek iş yerlerine aldı. Vali Karaömeroğlu ise esnafa kurallara bu denli uydukları için teşekkür etti.
Bazı esnaflar kendilerinin kurallara uyduğunu ancak gelen müşterilerin kurallara uymadığı için uyarılarda bulununca tepki ile karşılaştıklarını söyledi.
“Amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Amacımız farkındalık oluşturmak“ diyen Vali Karaömeroğlu, “81 vilayetimizde valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, esnaf odalarımız ile beraber böyle bir farkındalık denetimi yapıyoruz. İnsanlarımızı yılmadan usanmadan bıkmadan uyarmaya devam ediyoruz. Hemen hemen 3-4 günde bir sahaya iniyoruz. Ayrıca denetim ekiplerimiz de var. Bizim dışımızda yüzlerce de denetim ekibimiz her gün dolaşıyor İnşallah ‘Birimiz ve Hepimiz İçin’ mottosuyla bu denetimlere yılmadan usanmadan devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanmamız lazım. Hep birlikte kazanabiliriz. Tek tek insanların kurallara uyması yeterli olmuyor, birlikte uyumamız lazım bu mücadeleyi birlikte kazanmanız lazım. Onun için vatandaşlarımıza bu kurallara uymaya davet ediyorum. İnşallah birlikte bu mücadeleyi kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Vali Erol Karaömeroğlu’na denetimler sırasında Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel de eşlik etti.

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