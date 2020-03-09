Esnaf gezisi aralıksız devam ediyor

Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat İl ve İlçe meclis üyeleri ile birlikte esnaf gezilerine devam ediyor. Başkan Ahmet Yaptırmış Çarşı ve İstanbul Caddesi üzerinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek hem sohbet etti, hem de Aşkale’ye yapılan ve yapılacak olan hizmetler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanlığı görev süresinin başlaması ile birlikte yoğun bir bürokrasi trafiği yaşadığını ifade eden Başkan Yaptırmış, “Bizler için halkla ve esnafla iç içe sorunları paylaşmak ve önerileri almak hizmete bakışımızın önceliklerini teşkil ediyor. Bunun için de esnafımızla ve halkımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. İlçemizde, çözülmesi gereken sorunlarımız var ise, bu sorunlar içerisinde esnafımızı ilgilendiren de bir çok konu bulunmakta, bu konular için attığımız adımların yol almasıyla birlikte esnaflarımıza daha fazla zaman ayırma imkanı buluyoruz. Vatandaşlarımızı gün içerisinde belediyemizde yoğun olarak ağırlıyor, dertlerini, sıkıntılarını dinleyerek çözüm arayışı içerisine giriyoruz. Ama İlçemizin can damarları olan esnaflarımızı da ziyaret ederek onlarla sohbet edip fikirlerini ve isteklerini dinlemek istiyoruz. Bu sebeple vatandaş ve esnaf ziyaret programını kesintisiz olarak sürdürmeye planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

HALKI ÖNEMSEYEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE

Halkın içinde halkı önemseyen bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını kaydeden Aşkale Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış, “Esnaf gezisi yaparak ilçemizin ekonomik yükünü çeken can damarımız esnaflarımıza kulak veriyor, isteklerini dinliyoruz. ” dedi.

