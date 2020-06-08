Esnaf istedi, İzmit Belediyesi anında müdahale etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Hafız Şerif Sokak’ta yolların bozuk olması nedeniyle asfalt talebinde bulunan esnafın isteği üzerine Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde harekete geçen ekipler, bölgeye anında müdahale ederek asfalt yama çalışması yaptı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde rutin çalışmalarını programlı olarak yürütürken, vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale ediyor. Bu kapsamda asfalt çökmesi ve çukurların bulunduğu Hafız Şerif Sokak esnafının talebi üzerine ekipler bölgeye 25 ton asfalt dökerek daha güvenli hale getirdi. Belediyenin hızlı ve titiz çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bölge esnafı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür etti.

