YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Esnaf krediye koştu

Esnaf krediye koştu

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, içinde bulunduğumuz zor süreçte başta şoför esnafı olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarın sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Esnaf krediye koştu

Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, içinde bulunduğumuz zor süreçte başta şoför esnafı olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarın sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Özellikle süreç nedeniyle maksimum yüzde 50 kapasite ile çalışmak zorunda olan ve önemli bir kamu görevini yerine getiren şoför esnafına karşı ilgili ve sorumluların da gerekli anlayışı göstereceğine umut ettiğini söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid 19) salgını sonrası gerek Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak gerekse Aydın Şoförler Odası olarak, risk altında olmalarına rağmen ilk günden itibaren önlemleri alarak tüm ekibiyle hizmetleri eksiksiz olarak sürdürmeye çalıştıklarını belirten Başkan Semih Özmeriç, “Korona virüsten sonra oluşan kriz dolayısıyla esnaf sanatkarın hizmet ettiği bütün iş yerlerinin kapatılması zor durumda olan esnaf ve sanatkarımızı daha da zora düşürmüştür. Bu süreçte kamu hizmeti niteliğinde bir işi yerine getirmesi ve maksimum yüzde 50 kapasite ile esnek çalışmak zorunda olduğundan dolayı şoför esnafımız ise para kazanmak bir yana bir yandan hizmet verirken diğer yandan da zarar etmektedir. Büyük bir darboğaza girdiğimiz bu dönemde tüm esnaf ve sanatkarımız krediye koştu. Öncelikle bu kredi desteğini sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum. Sadece Aydın Şoför Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak son bir aylık süreçte 10 milyon TL’nin üzerinde kredi verdik. Tüm talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.
“Ekibine de teşekkür etti”
Salgın nedeniyle tüm çalışanların kısıtlı çalıştığı ya da çalışmaya ara verdiği bir dönemde gerek Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak gerekse Aydın Şoförler Odası olarak esnaf ve sanatkara yardımcı olmak amacıyla daha fazla çalışmak zorunda olduklarını belirten Başkan Özmeriç, fedakarca çalışan ekibine teşekkür etti. Özmeriç, “Kovid 19 salgının ülkemizde de görülmesi ile birlikte çalışanlarımızla bir araya gelip alınabilecek her türlü önlemi alarak işimizin başında kaldık. Çünkü bizler zor durumdaki esnaf ve sanatkarımızın yanında ve işinde olmak, onların ayakta kalma mücadelelerine destek olmak zorundayız. Görevimizi de aksatmadan sürdürme gayretindeyiz. Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Çünkü esnaf ve sanatkar bu toplumun bel kemiğidir” diyerek özellikle bu süreçte küçük esnaf ve sanatkarın daha çok sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Esnaf krediye koştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Aydın Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:57
Yatsı
21:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Gazi Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın’da çiftçilere 78 milyonluk destekleme ödemesi yarın başlıyor

Aydın’da çiftçilere 78 milyonluk destekleme ödemesi yarın başlıyor

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.