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Esnaf odasından destek

BURSA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası korona virüs salgını dolayısıyla uzun süredir kapalı olan ve 1 Haziran’da kapılarını açan esnafa destek oluyor.İlçede faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve yeme içme hizmeti sunan işletmelere oda tarafından maske dezenfektan siperlik ve afiş bulunan paketler dağıtılmaya başlandı.Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı İsmail Beki, "oda üyelerimiz bu dezenfektan malzemelerini odamızdan ücretsiz olarak temin edebilirler.

Esnaf odasından destek

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası korona virüs salgını dolayısıyla uzun süredir kapalı olan ve 1 Haziran’da kapılarını açan esnafa destek oluyor.
İlçede faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve yeme içme hizmeti sunan işletmelere oda tarafından maske dezenfektan siperlik ve afiş bulunan paketler dağıtılmaya başlandı.
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı İsmail Beki, "oda üyelerimiz bu dezenfektan malzemelerini odamızdan ücretsiz olarak temin edebilirler. Daha önce kuaför ve berberlere verdiğimiz bu hizmeti diğer esnaflarımız içinde genişleterek sürdürüyoruz" dedi.

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