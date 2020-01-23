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Esnaf Odası’ndan sokaktaki dostlarımıza destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst sokak hayvanları için yaptığı örnek çalışma ile takdir topladı.Başkan Aykut Dürüst, ilçede yaşayan ve bu soğukta çaresiz bekleyen sokak hayvanlarına yemek götürerek destekte bulundu.

Balıkesir’in Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst sokak hayvanları için yaptığı örnek çalışma ile takdir topladı.
Başkan Aykut Dürüst, ilçede yaşayan ve bu soğukta çaresiz bekleyen sokak hayvanlarına yemek götürerek destekte bulundu. Oda Başkanı Aykut Dürüst “Edremit Lokantacılar Esnaf Odası olarak bu gün ve ihtiyaç olduğu her yerde elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Sokaklarda yaşayan dostlarımızı da unutmadık. Bu soğuk günlerde onlara da elimizi uzattı” dedi.

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