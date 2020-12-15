Esnaf temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paketten memnun

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki esnaf temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinden memnun olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket iş dünyası temsilcilerini memnun etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Sıkıntılı bir dönemde verilecek olan bu katkı ve destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır." dedi.

Açıklamayla beklentilerinin kısmen karşılandığını dile getiren Keskin, elektrik ve doğal gaz faturaları ile belediyelerin almış olduğu vergi ve harçlar için de yasal düzenleme beklediklerini kaydetti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paketi sevindirici bulduklarını ifade etti.