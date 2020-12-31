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Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek destek başvuruları başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 31.12.2020 17:09 | Son Güncelleme

Samsun’da esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek “Gelir Kaybı Desteği” ve “Kira Desteği” başvuruları başladı.Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek desteklerde başvurular 30 Aralık Cuma günü başladı.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek destek başvuruları başladı

Samsun’da esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek “Gelir Kaybı Desteği” ve “Kira Desteği” başvuruları başladı.
Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek desteklerde başvurular 30 Aralık Cuma günü başladı. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik ‘Gelir Kaybı Desteği’ ve “Kira Desteği’ verilecek. Desteklerden 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacaktır. Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 30 Aralık 2020 Çarşamba günü başlayacak olup 10 gün süre ile 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır; Kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, 4 olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, 6 olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecektir. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecektir. Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik olarak aktarılacaktır” denildi.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek destek başvuruları başladı

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