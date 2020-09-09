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Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret eden Milletvekili Ceylan;

ÇORUM HABERLERİ  | 09.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti.AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile kooperatif yöneticileriyle görüştü.Kooperatif yöneticileri, pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara sağlanan destekler hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgi verdiler.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret eden Milletvekili Ceylan;

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile kooperatif yöneticileriyle görüştü.
Kooperatif yöneticileri, pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara sağlanan destekler hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgi verdiler. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar geride kalan 8 aylık süreçte 238 milyon kredi kullandırdığını belirten kooperatif yöneticileri, Mart 2020 tarihi itibariyle de 2 bin esnafa 25 bin TL pandemi kredisi verildiğini açıkladılar.
Kooperatifin kullandırdığı kredilerin yıllık faizinin yüzde 4.5 olduğunu hatırlatan kooperatif yöneticileri, borcunu ödeyemeyen 220 esnafa borç yapılandırması yapıldığını, bu esnafların temerrüt faizlerinin silindiğini ve anapara üzerinden taksitlendirme yapıldığını ifade ettiler.
Kooperatifin sildiği rakamın 800 bin TL olduğunu söyleyen yöneticiler, kooperatifin gece-gündüz, Cumartesi-Pazar demeden esnaf ve sanatkarlara hizmet verebilmek için çalıştığını anlattılar.
Kooperatif yöneticileri, kendilerine her zaman destek veren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya da desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da kooperatif yönetimini yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı tebrik etti. Pandemi sürecinde devletimiz ve hükümetimiz esnafının yanında yer alarak bu süreçte esnafına kredi imkanlarıyla sizler aracılığıyla destek oldu. Ayrıca vatandaşlarına çorum genelinde 110 milyon liralık pandemi desteği sağladı. Bizler her zaman siz esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. 7/24 sizlerin emrindeyiz. dedi.
Esnaf ve sanatkarlara sağladığı uygun krediler nedeniyle kredi kefalet kooperatiflerinin büyük önem taşıdığını belirten Ceylan, Çorum esnafına sağlanan imkanlardan dolayı kooperatif yönetimine teşekkür etti.

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