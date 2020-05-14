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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Öztürk, Ahi Baba Karagüllü için anma mesajı yayınladı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 14.05.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, merhum Ahi Baba Mustafa Karagüllü için anma mesajı yayınladı.Kırşehir’de ömrünü Ahi Evran-ı Veli’nin hayatı ve felsefesinin yayılmasına adayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde 90 yaşında vefat eden ’Ahi Baba’ Mustafa Karagüllü, vefatının 2.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Öztürk, Ahi Baba Karagüllü için anma mesajı yayınladı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, merhum Ahi Baba Mustafa Karagüllü için anma mesajı yayınladı.
Kırşehir’de ömrünü Ahi Evran-ı Veli’nin hayatı ve felsefesinin yayılmasına adayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde 90 yaşında vefat eden ’Ahi Baba’ Mustafa Karagüllü, vefatının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve hasretle anılıyor.
Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, "İnsanların ayrışmadan ’tanış’ olması gerektiğini savunan, yıllarca ahilik kültürüne ve ahi esnafına hizmet veren, hiç bir gününü, hiç bir saatini aksatmadan işinin başına gelen değerli büyüğümüz, abimiz, pirimiz Karagüllü başkanımızın yokluğunu derin üzüntüyle yaşamaktayız. Biliyoruz ki yıllar geçse dahi ne Kırşehir ne de biz Kırşehir’ liler onun yokluğuna alışamayacağız”diye duygularını paylaştı.
Öztürk mesajında, “Teşkilatımız ve bizler için Mustafa Karagüllü Birliğimiz ve Kooperatifimizin kurucusu olmaktan çok daha fazlasıydı. Sevgi dolu bir ağabey, gerçek vefalı bir arkadaş, ülkesine aşık bir vatandaş, aydın, vizyoner bir yönetici ve çalışanlarına güç veren ve her zaman destekleyen bir liderdi. Kalbi vicdanı büyük, alçak gönüllü bir insandı. Hayata karşı pozitif bakış açısı, yüksek hoşgörüsü ile bizlere büyük bir örnekti. Ahiliği her platformda en güzel şekilde anlatan tanıtan bir Ahi idi” dedi. Merhum Karagüllünün hayatını Kırşehir’e adadığını ifade eden Öztürk, “Esnaf ve sanatkara hizmet için feda edilmiş bir yaşamdır Mustafa Karagüllü’nün hayatı, Kırşehir; merhuma Ahi Baba unvanını verdi. Ahi Baba olmak zor iş. Ahi Baba kalmak daha da zor. Ahiliğin kutsallığı kadar, Ahi Baba olabilmenin sorumluluğu, yükü, özverisi var. İşte bu hizmet aşkı, çalışma azmi, fedakarlık, bu dürüstlük, bu hoşgörü, bu iyi niyet ona Ahi Baba olma ve son nefesine kadar Ahi Baba kalabilme onurunu vermiştir” ifadelerini kullandı.

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