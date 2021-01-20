YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Esnafa 50 bin TL’lik can suyu

Esnafa 50 bin TL’lik can suyu

20.01.2021 20:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esnafa 50 bin TL’lik can suyu

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlandığını açıkladı.Pandemi sürecinde ekonomik anlamda çok zor günler geçiren esnafın bir nebze olsun nefes alması için esnafa adeta can simidi olacak 50 bin liralık destek paketi oluşturulduğunu belirten Güler, "Pandemi sürecinde esnafımız ekonomik anlamda zor duruma düşmüştür.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlandığını açıkladı.
Pandemi sürecinde ekonomik anlamda çok zor günler geçiren esnafın bir nebze olsun nefes alması için esnafa adeta can simidi olacak 50 bin liralık destek paketi oluşturulduğunu belirten Güler, "Pandemi sürecinde esnafımız ekonomik anlamda zor duruma düşmüştür. Şekerbank 6 ay geri ödemesiz kredi imkanını tüm esnafa sunmakta. Kullanılacak olan bu kredi sayesinde esnafımızın bir nebze nefes alması sağlanacaktır" dedi.
Banka yetkilisi Selçuk Uğraş ise esnafa 6 ay ödemesiz 50 bin liraya kadar kredi sunduklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Ilkadim
İstiklal Eczanesi
Ilkadim
Bulut Eczanesi
Atakum
Onar Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Bafra’da dilenci operasyonu

Bafra’da dilenci operasyonu

Sağlık çalışanlarına çifte takdir

Sağlık çalışanlarına çifte takdir

Buzağı ölümlerinin önüne geçecek tesis

Buzağı ölümlerinin önüne geçecek tesis

Adaş kurumlar arasında iş birliği

Adaş kurumlar arasında iş birliği

Bakan Kasapoğlu Çarşamba’da spor tesislerini inceledi

Bakan Kasapoğlu Çarşamba’da spor tesislerini inceledi

Mehmet Akif Okulu projesi hazırlandı

Mehmet Akif Okulu projesi hazırlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.