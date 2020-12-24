Esnafa 500 TL su faturası desteği başvuruları 8 Ocak’a kadar uzatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin salgın tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan esnafın meskenlerine ait su faturalarının 500 TL’ye kadar olan kısmını ödeme desteğinde son başvuru tarihi 8 Ocak’a kadar uzatıldı. Destek için şu ana kadar bin 300’ün üzerinde esnafın başvuru yaptığı ve ödemelerin başladığı bildirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan 8 bin 500 esnafın meskenlerine ait su borçlarının 500 TL’ye kadar olan kısmını Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyesinin mersin.bel.tr internet sitesinde ‘duyurular’ kısmında online başvuru linki açıldı. Başvurusu onaylanan esnafın fatura ödemeleri gerçekleştirildi. Başvuru sürecinde olan esnafa ise Esnaf Masası üzerinden telefonla destek sağlanıyor. Esnaf, Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezini arayarak Esnaf Masasından destek alabiliyor.

“Başvurular 8 Ocak’a kadar devam edecek”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, başvuru tarihini 8 Ocak’a kadar uzattıklarını belirterek, “Bu kapsama dahil olan 8 bin 500 esnafımız var. Kapanmayla bu iş yerlerinin tekrar açılma süresi içerisindeki su faturalarının 500 TL’lik kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenmiş durumdayız. 15 Aralık itibariyle başvuruları almaya başladık. Şu an itibariyle bin 300’ün üzerinde başvurumuz mevcut ve başvurular devam ediyor. Bu başvurular 8 Ocak’a kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde bir online başvuru formu oluşturduk. Esnafımız bulunduğu yerden formu doldurarak başvuruyu yapmış oluyor. Arkadaşlarımız Esnaf Masamızdan da kendilerine destek veriyorlar. Kapsam içerisine giren tüm esnafımızın bu hizmetimizden yararlanmasını istiyoruz” dedi.