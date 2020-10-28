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Esnafa ve öğrencilere Türk Bayrağı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ile birlikte öğrencilere ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ile birlikte önce öğrencilere daha sonra da Ağadere Caddesi esnafına Türk bayrağı dağıttı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ile birlikte öğrencilere ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ile birlikte önce öğrencilere daha sonra da Ağadere Caddesi esnafına Türk bayrağı dağıttı. İlk olarak Başkan Söğüt ve Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, İGSAŞ Ortaokulu’nu ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’ın da katıldığı buluşmada öğrencilerle bir araya gelen protokol öğrencilerle sohbet etti.
Sohbet sonrasında Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ve Başkan Şener Söğüt, öğrencilere ve öğretmenlere Türk bayrağı hediye etti. Öğrenciler de Kaymakam ve Başkan’a teşekkür etti. Okul sonrasında Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ve Başkan Şener Söğüt Ağadere Caddesi’ne geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda her yerde Türk bayrağı olması için esnafa bayrak dağıttıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Her bayram olduğu gibi belirli noktalarda bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Körfez’i ay yıldızlı bayrağımız ile süslüyoruz” dedi.
Esnaflar da Başkan Söğüt’e ve Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin’e teşekkür etti.

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