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Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2021 18:36 | Son Güncelleme

Küresel salgın nedeniyle esnaf ve sanatkarlara verilecek olan destek kredisi için başvuru 8 Ocak tarihinde sona eriyor.Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M.

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Küresel salgın nedeniyle esnaf ve sanatkarlara verilecek olan destek kredisi için başvuru 8 Ocak tarihinde sona eriyor.
Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M. Fatih Canbaz yaptığı açıklamada; esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik verilecek destekleme başvurularının 8 Ocak 2020 Cuma günü itibariyle sona ereceğini belirtti. Devam eden küresel salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlara yönelik bin TL hibe desteği ile 500 lira kira desteğinden yararlanmak için 30 Aralık 2020 Cuma günü başlayan başvuru süresi devam ediyor. Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Fatih Canbaz, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayacak 3 ay boyunca verilecek destek için başvuruların e devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.
Desteklerden yararlanmak için www.turkiye.gov.tr adresinden başvuruların yapılabildiğini işaret eden Başkan Canbaz, devamında şöyle konuştu: "Destek başvuruları 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar sürecektir. Üyelerimiz e-devlet şifresi ve İban numarasını yanlarına alarak odamıza gelebilirler. TC Kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın Cuma gününe kadar esnaf ve sanatkarımız başvuru yapabilecektir. Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte banka hesap numaralarına otomatik aktarılacaktır" dedi.
Erdek’te Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bugüne kadar 179 kişinin bizzat müracaat ettiği öğrenildi.

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

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