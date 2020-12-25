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Esnafı bu zor günlerde yalnız bırakmadılar

BİLECİK HABERLERİ  | 25.12.2020 11:46 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa yardım paketleri teslim edildi.Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel çalışmayı uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, işyeri açık olmayan esnafı yalnız bırakmadı.

Bilecik Belediyesi tarafından, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa yardım paketleri teslim edildi.
Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel çalışmayı uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, işyeri açık olmayan esnafı yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, hazırlanan hediye paketler, esnafın adreslerine teslim etti.
‘’Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız’’
Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalmış esnafımızın her zaman yanındayız. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kapalı olması gereken ve esnaflarımıza hediyelerini iletiyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız’’ İfadelerini kullandı.

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