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Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü

SİVAS HABERLERİ  | 31.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Bir esnaf Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği’ne meyve ve sebze bağışladı.Hayat Ağacı Derneği, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankasından ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.Sivas’ta bir esnaf, Hayat Ağacı Derneğine kasalarla meyve ve sebze bağışladı.

Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü

Bir esnaf Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği’ne meyve ve sebze bağışladı.
Hayat Ağacı Derneği, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankasından ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.
Sivas’ta bir esnaf, Hayat Ağacı Derneğine kasalarla meyve ve sebze bağışladı. Gıda Bankasından gıda ve temizlik eksiğini almaya gelen ihtiyaç sahiplerine, alışverişlerini tamamladıktan sonra birer poşet meyve ve sebze dağıtıldı. Elma, portakal ve mandalina gibi meyvelerin yanı sıra pırasa ve lahana benzeri sebzeler de verildi. Hayırsever esnaf genellikle bu eksikleri temin etmekte zorlanan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Esnafın bağışladığı meyve ve sebze yüzleri güldürdü

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