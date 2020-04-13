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Esnafın derdini bir bir anlattı

ERZURUM HABERLERİ  | 13.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki esnaf ve sanatkar birlikleri başkanlarıyla telekonferansta bir araya geldi.

Esnafın derdini bir bir anlattı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki esnaf ve sanatkar birlikleri başkanlarıyla telekonferansta bir araya geldi. ESOB Başkanı Rasim Fırat, görüşmede kent esnafının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.
Korona virüs sebebiyle telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen ‘istişare’ toplantısında konuşan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, işyeri kapanan ve çalıştığı halde zor durumda olan esnafın acil desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Zaruri giderleri olan esnaf ve sanatkarın bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini kaydeden Başkan Fırat, “Bu dönemde en çok ve derinden etkilenen kesim esnaf ve sanatkarımız oldu. İşyerlerinin ne zaman açılacağı belli olmayan, açık olanların da iş yapamadığı şu günlerde esnaf ve sanatkarımıza can suyu sağlayacak yardım eli bekliyoruz. Aksi taktirde bir çok esnaf ve sanatkarımız bu kriz döneminin sonunu göremeyecek ve ardı ardına kepenk kapatmaya başlayacaktır” dedi.

Esnafın derdini bir bir anlattı

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