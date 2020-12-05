Esnafın yasak öncesi yoğun mesaisi

Kovid-19 pandemisi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını hafif atlatmaya çalışan balıkçı esnafı farklı çözümler üretiyor.

Dün geceden beridir uygulanan ve tüm vatandaşlar için geçerli olan sokağa çıkma yasağı öncesi, balıkçı esnafı satışlarını artırmak için yeni arayışlara yönlendi. Pandemi dolayısıyla satışları düşecek olan balıkçı esnafı, çiğ balık satmanın yanı sıra paket hizmeti de vermeye başladı. Müşterilerinin talebi üzerine istenilen balıkları temizleyip pişiren esnaf, bunları kuryeler aracılığı ile evlere de götürüyor. Esnaf, "Bu sene fiyatlar daha yüksek bunun sebebi yalnızca korona değil tabii ki. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması da etkiliyor. Bu yüzden sezon pek istediğimiz gibi geçmiyor. Geçen seneye oranla arz edilen ürün de talep edilen ürün de az. Yasaklar tabii ki olumsuz etkiliyor, ama hafta sonları da müşteriye yetişmek için paket servisi yapıyoruz. Balıkları isterlerse temizleyip, isterlerse pişirip evlerine teslim ediyoruz” diye belirttiler.

