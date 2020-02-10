Esnaflar 14 Şubat Sevgililer Gününe hazırlanıyor

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle esnaflar hazırlıklarını sürdürüyor.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satışların artmasını bekleyen esnaflar işyerlerinin yanında cadde ve sokakları da süslüyor. Çiçekçiler, kuyumcular ve gümüş satıcıları başta olmak üzere esnaflar 14 Şubat Sevgililer gününü bekliyor.

Gölbaşı Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan Ruhi Akan, caddeyi süsledi. Ruhi Akan, 14 Şubat Sevgililer Gününün özel bir gün olduğunu ve çiçek satışlarının arttığını dile getirdi.

