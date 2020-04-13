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Esnaflar istedi, Başkan Daşhan yaptı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.04.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde esnafların dükkanlarının önüne dezenfekte talebi belediye tarafından hemen yapıldı.Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı ilçe merkezimizde cadde, sokak ve esnaflarımızın işyerlerinin önü, 2 gün önce dezenfekte yapılmasına rağmen talep üzerine tekrar dezenfekte edilmiştir.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde esnafların dükkanlarının önüne dezenfekte talebi belediye tarafından hemen yapıldı.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı ilçe merkezimizde cadde, sokak ve esnaflarımızın işyerlerinin önü, 2 gün önce dezenfekte yapılmasına rağmen talep üzerine tekrar dezenfekte edilmiştir. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın her konuda taleplerine 24 saat cevap veriyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile Kaymakmlık makamı ile istişare içerisinde çalışıyoruz’’ dedi.

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