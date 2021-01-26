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Esnaflara ’gönül’ ziyareti

26.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Fatsa’nın geleceği için canla başla çalıştıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa’mızı hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyacağız” dedi.Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Meclis Üyeleri Muharrem Okyay Sarıhan ve Adem Bekar ile birlikte Yeni Kumru Caddesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek esnafa ‘hayırlı işler’ dileğinde bulundu.

Fatsa’nın geleceği için canla başla çalıştıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa’mızı hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyacağız” dedi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Meclis Üyeleri Muharrem Okyay Sarıhan ve Adem Bekar ile birlikte Yeni Kumru Caddesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek esnafa ‘hayırlı işler’ dileğinde bulundu. Başkan Kibar, esnaf gezisinde yolda karşılaştığı gençlerle de bir süre sohbet etti. Cadde üzerindeki tüm iş yerlerine tek tek girerek bölge esnafının taleplerini dinleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, her zaman vatandaşla iç içe olduklarının altını çizdi.

"Esnafımızın her zaman yanındayız"
Türkiye’nin korona virüs sürecini devlet ve millet olarak büyük bir dirayet göstererek başarıyla yönettiğine dikkat çeken Fatsa Belediye Bakanı İbrahim Etem Kibar, “Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Esnafımızın bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Bu vesileyle ayrıca Fatsa’mız için yaptığımız çalışmalar ve hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Çünkü hemşerilerimizle bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağını biliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Belediyemizi ilgilendiren konularda istişare ederek varsa yapılacak, onları çözüme kavuşturuyoruz. Pandemi sürecindeyiz. Bu dönemde esnafımızın sıkıntılarının farkındayız. Esnafımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah, bu dönemler de bitecek. Fatsa Belediyesi olarak, ilçemizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyacağız. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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