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Esnaftan Bağlar Belediyesine pankartlı teşekkür

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe esnafı, asfalt çalışmaları nedeni ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na astıkları pankartla teşekkür etti.Bağlar Belediyesi, Karacadağ’dan çıkan bazalt taşını kendisine ait asfalt plent ve taş kırma tesisinde sıcak asfalta dönüştürerek ürettiği uzun ömürlü ve kaliteli asfalt ile yeni tip korona virüs günlerinde de cadde ve sokakları güzelleştirmeye devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe esnafı, asfalt çalışmaları nedeni ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na astıkları pankartla teşekkür etti.
Bağlar Belediyesi, Karacadağ’dan çıkan bazalt taşını kendisine ait asfalt plent ve taş kırma tesisinde sıcak asfalta dönüştürerek ürettiği uzun ömürlü ve kaliteli asfalt ile yeni tip korona virüs günlerinde de cadde ve sokakları güzelleştirmeye devam ediyor. İlçenin yeni yüzü olan 127 bin nüfuslu Bağcılar Mahallesindeki Avea Caddesi ile Gıda Toptancılar Sitesi Caddesi asfalt çalışmalarından sonra modern bir görüntü kazandı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği pankart aşarak yapılan hizmetlerden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti. Teşekkür mesajlarını içeren pankart ve afişler, Gıda Toptancılar Sitesi girişine asıldı.

"Korona virüs salgını hizmete engel değil”
Asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendi üretimleri olan asfalt ile ilçenin cadde ve sokaklarını ihya etmeye devam edeceklerini dile getirerek, “Korona virüs salgını ile olan azimli ve kararlı mücadelemiz bizi diğer hizmetlerden alıkoymayacak. Kentimizi asfalt ile ihya edeceğiz” dedi.

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