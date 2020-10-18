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Esnaftan kaymakama ’hoş geldin’ ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 18.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kaymakam olarak atanan Efecan Şahin’e ilçe esnafından ’hoş geldin’ ziyareti.Giresun’un Çamoluk Kaymakamlığı görevinin ardından Gölpazarı Kaymanlığı görevine atanan Efecan Şahin’e ilçe esnafından ’hoş geldin’ ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kaymakam olarak atanan Efecan Şahin’e ilçe esnafından ’hoş geldin’ ziyareti.
Giresun’un Çamoluk Kaymakamlığı görevinin ardından Gölpazarı Kaymanlığı görevine atanan Efecan Şahin’e ilçe esnafından ’hoş geldin’ ziyareti gerçekleştirildi. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda esnaf makama alınırken, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Gölpazarı Esnaf Odası Başkanı Fevzi Şen öncülüğünde ziyarete ilçe esnaflarından, Zeher Topsakal, Sevdiye Akkoç, Mustafa Biçer ve Arslan Altındiş katıldılar. Kaymakam Şahin, tanışma faslından sonra salgın hastalık konusunda esnaflara düşen görevleri anlatırken, salgından kurtulmak için hep birlikte kurallara uyulması gerektiğini söyledi.
Gölpazarı Organize Sanayi Bölgesi ve yeni yapılacak kireç fabrikası ile ilgili son bilgileri paylaşan Kaymakam Efecan, kapısının her zaman, herkese açık olduğunu söyledi.

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