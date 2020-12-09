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Esnaftan "kira artışlarının dondurulması" talebi

ANKARA HABERLERİ  | 09.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Esnaftan "kira artışlarının dondurulması" talebi

Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Raşit Kanık, kira artışlarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Devletimiz, geçici olarak en az 6 ay-1 yıl kira artışlarını dondurmalı." ifadesini kullandı.

Kanık, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüksek kira artışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kira artışlarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğine işaret eden Kanık, şunları kaydetti:

"Fahiş kira artışlarına devletimizin acilen el atması lazım. Devletimiz, geçici olarak en az 6 ay-1 yıl kira artışlarını dondurmalı. Şu an birçok sektörde esnafımızın bu konuda şikayeti var. Fiilen kapalı durumdaki esnafımızın kiraları işliyor. Açık olanlar da satış yapamadıkları için masraflarını karşılayamaz halde zararına iş yerini açık tutuyor. Pandemi nedeniyle zor bir yaz sezon geçiren, kış sezonunun da çok zor geçeceği belli olan dönemde, kepenklerini açılmamak üzere kapatmaması için esnafımıza mutlak kira yardımı yapılmalı."

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